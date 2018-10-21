أعلنت هيئة الحراك الوطني الفلسطيني، انطلاق الحراك البحري الـ شمالي قطاع غزة عصر غد الاثنين.

أكد ادهم أبو سلمية رئيس هيئة الحراك الوطني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن المسيرات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ستتواصل حتى تحقق أهدافها، داعيًا الشعب الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة الحاشدة ضد الحصار المفروض على غزة منذ 12 عامًا، ومحملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن استهداف المشاركين في المسير البحري.

من جانبه، دعا المتحدث باسم اللجنة القانونية في هيئة مسيرة العودة صلاح عبد العاطي، المجتمع الدولي وأحرار العالم لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق بالبدء برفع الإجراءات العقابية غير القانونية المفروضة على قطاع غزة.