رئيس آبل يشيد بالنظام الأوروبي لحماية البيانات العامة

أشاد تيم كوك، رئيس شركة آبل، بالنظام الأساسي لحماية البيانات التابع للاتحاد الأوروبي والمعروف اختصارا بنظام ( جي دي بي آر).

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كوك في برلين اليوم الأحد "إنه من اشد المعجبين بهذا النظام، لكنه لا يمثل كل شيء يتعين فعله".

وأضاف كوك:" نود أن نرى دولا تتبع الدور الريادي لأوروبا في هذا الشأن إن لم تكن الولايات المتحدة فقط، وربما يتجاوز الأمر هذا".

وأعرب كوك عن اعتقاده بأن المواطنين في ألمانيا بالتحديد لديهم معرفة عميقة ووعي واضح بحماية الخصوصية على نحو غير موجود في كل أنحاء العالم، وأضاف أن هذا مرجعه لأسباب منها أن الألمان شهدوا في تاريخهم بعض الأشياء الشائنة التي يمكن أن تحدث.