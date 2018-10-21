الأونروا تتفقد منشأتها في مخيم اليرموك جنوب دمشق

تفقد وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

وقالت مصادر فلسطينية في العاصمة السورية دمشق "زار وفد من المنظمة مدارس ومنشآت الوكالة في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق واستمع لمن تبقى من الأهالي في المخيم حول متطلباتهم".

وأوضحت أن الأهالي "طالبوا بإعادة تفعيل دور الأونروا والبلدية والمؤسسات في مخيم اليرموك، والعمل على تأمين مستلزمات الحياة وتفعيل خدمات الكهرباء والماء حتى عودة جميع الأهالي".

وكانت مصادر فلسطينية قدرت نسبة الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك بأكثر من 70 بالمئة من مباني المخيم، بعد المعارك العنيفة بين القوات الحكومية السورية والفصائل الفلسطينية من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى ، والتي شهدت استعادة السيطرة على المخيم منتصف شهر مايو الماضي من التنظيم .