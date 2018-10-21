وزير التعليم: هناك إجماع من الدولة على ضرورة زيادة رواتب المعلمين

• ليس هناك عجز في عدد المعلمين والنقص بسبب التوزيع الجغرافي



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك إجماع عام من الدولة على ضرورة زيادة رواتب المعلمين، مؤكدًا أن قضية رواتب المعلمين جزء لا يتجزأ من قضية الموازنة العامة للدولة.



وأضاف وزير التربية والتعليم، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة لتطوير أداء المعلمين، موضحًا أن هناك أكثر من جولة لتدريب المعلمين في النظام الجديد، تخطت نسبة الحضور فيها 95%.



وتابع: «القيادة السياسية ترى أن رواتب المعلمين يجب أن تزيد 4 أضاف الرواتب الحالية، ولكن هناك مصادر دخل مقسمة ويتم إهدارها بين الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، ويجب أن تصب في صالح المعلم»، مؤكدًا أنه ليس هناك عجز في المعلمين وأزمة النقص تكمن في التوزيع الجغرافي في المدارس.



وأوضح أنه بعد تعيين المعلمين في المدارس البعيدة وفقًا لمسابقات الوزارة، يطالبون بتحويلهم إلى أماكن قريبة من السكن الأصلي، ما يؤدي إلى نقص المعلمين في بعض المدارس البعيدة.