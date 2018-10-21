الأحد 21 أكتوبر 2018 5:38 م القاهرة القاهرة 31.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

داخلية ألمانيا تكشف عن ثغرات كبيرة في وقاية المواطنين من الكوارث

برلين (د ب أ)
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 5:11 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 5:11 م

كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن هناك ثغرات كبيرة في اجراءات وقاية المواطنين من التعرض لحوادث كيميائية كبرى، أو غيرها من الكوارث المحتملة.

جاء ذلك في رد وزارة الداخلية الاتحادية على سؤال من حزب اليسار الألماني المعارض بالبرلمان "بوندستاج"، و الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وأضافت الوزارة في ردها أن هناك نقصا يقدر بما يزيد على ألف سيارة مقارنة بالتجهيزات المخطط لها، موضحة أن نسبة هذا النقص تبلغ 20 بالمئة من القيمة المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أن القصور في سيارات الإطفاء وحدها يبلغ 416 سيارة، من إجمالي المركبات الناقصة.
التتبع


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك