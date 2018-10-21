قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، ترشيحاته إلى 4 وزراء للبرلمان للمصادقة عليها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن أسد الله عباسي عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي"البرلمان" أن روحاني قدم في رسالة 4 أسماء لشغل وزارات كل من الاقتصاد والمالية والصناعة والتعدين والتجارة والطرق وبناء المدن والعمل والرخاء الاجتماعي.

ووافق روحاني أمس على استقالة وزير الطرق وبناء المدن ووزير الصناعة والتجارة وأعزى الوزيران الاستقالة إلى تدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية، وشهدت الفترة الماضية إقالة واستقالة عدد من المسؤولين الإيرانيين وخضع روحاني نفسه لجلسة استجواب أمام البرلمان.

ويتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي بالتسبب في فقدان العملة الوطنية الريال نسبة زادت عن 70% من قيمتها وبالمسؤولية عن الأزمة المالية، ويرفض روحاني هذه الانتقادات وأعلن أن الأزمة سببها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده.