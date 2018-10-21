قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده مصممة على كشف جميع الحقائق في حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وإنها مصممة على محاسبة المسؤولين عن الحادثة.



وأضاف «الجبير»، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة «فوكس نيوز»، الأمريكية، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مصمم على محاسبة المتسببين في حادثة جمال خاشقجي، وأن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية واستراتيجية.



وأوضح وزير الخارجية السعودي أن تضارب التقارير حول خروج جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في إسطنبول هو ما دفع الرياض لإجراء تحقيق في الأمر، لافتا إلى أنه سيواصل تقديم المعلومات عن وفاة جمال خاشقجي بمجرد توافرها.



ووصف حادثة مقتل جمال خاشقجي بـ«خطأ غير مسبوق»، مؤكدا في الوقت ذاته أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بالحادثة.



وأعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية فجر السبت الماضي أن التحقيقات الأولية في قضية الصحفي جمال خاشقجي أظهرت وفاته وأن «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم 18».