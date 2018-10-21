بدء التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل ملقاة على الطريق بالداخلة

بدأت النيابة العامة بالوادي الجديد، التحقيق في واقعة العثور على جثة لربة منزل ملقاة على جانب إحدى الطرق الفرعية بقرية القلمون بمركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بعثور أهالي قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة على جثة لربة منزل بها جرح غار في الوجه وتدعى «منى مفتاح محمد فرج»، 39 عاما، من محافظة المنيا، ومتزوجة ومقيمة بالقرية برفقة زوجها.

تم استدعاء زوجها «محمد.س» 82 عاما، والذي أكد أنه لا توجد خلافات بينه وبين زوجته، وأنها خرجت منذ أمس ولم تعد إلى المنزل، واكتشف مصرعها صباح اليوم الأحد عندما عثر عليها عدد من أهالي القرية ملقاة على جانب أحد الطرق الفرعية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الداخلة المركزي، وتشكيل فريق للبحث والتحري والتحقيق للوصول إلى أسباب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.