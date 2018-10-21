تكرم لجنة النشاط نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، أبطال عرض مسرحية "عبور وانتصار"، بعد عشرة أيام من عرضها بنجاح كبير على مسرح النقابة.

وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد للنقابة ورئيس لجنة النشاط، إن التكريم يأتي تقديرا لما قدمه أبطال العرض بقيادة المخرج والمؤلف الكبير الفنان محمد الخولي، بعد أن تم عرض المسرحية على مسرح النقابة بموافقة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وهي من أبدت تعاوناً كبيراً مع نقابة الصحفيين مساهمة منها في دعم عرض الفن الراقي على مسرح النقابة وذلك بالتعاون مع البيت الفني للمسرح والمسرح القومي للأطفال وذلك في إطار احتفالاتها بنصر أكتوبر المجيد وإسهاما منها في تكريم أبطال حرب أكتوبر في ذكراها الـ45.

وذكر "الزناتي" أن الإعلامي جمال سلطان سيقوم بتقديم احتفالية التكريم، والتي ستأتي بعد انتهاء العرض الذي يبدأ اليوم في السابعة مساء.

يُذكر أن العرض المسرحي "عبور وانتصار" من تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولي، وبطولة عدد كبير من الفنانين المعروفين منهم الفنان محمد عبد الجواد، ومنير مكرم وعادل الكومي وَعَبَد السلام الدهشان ومعتز السويفي وعادل شعبان ومحمد عابدين، وأيمن بشاي وشيماء نصار وإيمان سالم وأحمد عصام والمخرج التنفيذي للعرض هو أشرف شحاتة وأشعار إبراهيم الرفاعي وألحان وتوزيع وليد خلف، ديكور وملابس محيي فهمي، واستعراضات أشرف فؤاد ومادة فيلمية مينا إبراهيم.