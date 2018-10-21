

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوي، اليوم الأحد، مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة آخر في اشتباكات مع عناصر داعش جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب محسن خالد من شرطة نينوى إن اشتباكات اندلعت صباح اليوم مع عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة تفتيش في قضاء مخمور جنوب غرب الموصل أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم وثلاثة رجال شرطة وإصابة آخر بجروح مشيرا إلى أن عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوي وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.