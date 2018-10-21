تنمية مواهب طنطا الثقافي يستقبل متدربين جدد

استقبل مركز تنمية المواهب بالمركز الثقافي بطنطا، اليوم الأحد، مشتركين جدد للانضمام إلى فصول تنمية المواهب بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية، وذلك في مجالات العزف والغناء والرسم.

وتضمنت الفعاليات استقبال فصل كورال الأطفال عدد من المواهب، وأجرى مدرب الفصل دكتور عمرو حسن اختبارات الأصوات، وتم تدريبهم على مجموعة من الأغاني وتوزيعها على الأطفال وهي "الحلوة دي، دعاء إلهي ما أعظمك، حب الوطن، مشربتش من نيلها، مصر عادت".

كما استقبل فصل الرسم مجموعة من طلبة المدارس والجامعات، لتنمية مهارات الفنون التشكيلية والتصميمات الفنية تدريب دكتور مريم ساويرس، كما قامت دكتور رضوى صبرى مدرب فصل البالية بتدريب ما يقرب من 40 طفلة على فن البالية، وتمرينات حول اللياقة البدنية، واستكمال أوضاع الجسم المختلفة مع المتدربين السابقين، واستقبل فصل كورال الشباب مجموعة من الشباب لاختبار أصواتهم وقبول اشتراكهم في الفصل، وتدريبهم على الموشحات الغنائية تدريب الدكتور وليد حيدر.

كما قام الدكتور أحمد عبد الرحمن مدرب فصل الجيتار بالمركز بتدريب الأطفال والشباب، على أساسيات العزف على الجيتار بالطريقة الصحيحة، بدءا من تاريخ آلة الجيتار.