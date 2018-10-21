رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي: موسكو سترد على واشنطن بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي قسطنطين كوساتشوف، إن موسكو سترد بخطوات عملية على واشنطن بعد انسحابها من المعاهدة الروسية - الأمريكية بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال كوساتشوف، في تصريح بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "يجب علينا ألا نرد على الانسحاب الأمريكي من المعاهدة بحد ذاته، بقدر ما علينا الرد على خطوات عملية ستتخذها الولايات المتحدة بعد أن تكون حرة في تصرفاتها، وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لديها جاهزية عسكرية وتقنية تامة بهذا الخصوص، وسيكون الرد فوريًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة حول الصواريخ، مبررا ذلك بـ"انتهاكها" من قبل روسيا والصين.

يذكر أن المعاهدة، التي وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان، والسوفيتي ميخائيل جورباتشوف، أثناء زيارته لواشنطن - في 8 ديسمبر 1987 - تشمل طبقة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين 500 وألف كم، وبين 1000 و5500 كم، والقادرة على حمل رؤوس نووية، بما فيها تلك التي نشرها الاتحاد السوفيتي في كوبا عام 1962، مما أثار "أزمة الكاريبي" آنذاك.