«أردوغان»: سوف أدلى بتفاصيل كاملة حول «خاشقجي» في البرلمان يوم الثلاثاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سوف يكشف عن تفاصيل كاملة عن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد غد الثلاثاء في البرلمان.

وقال: "سوف أدلي بتصريحاتي حول قضية وفاة خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف الرئيس التركي: لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية.

يشار إلى ان السعودية أعلنت وفاة خاشقجي، خلال مناقشات بينه وبين اشخاص في قنصلية المملكة تطورت إلى شجار أدى على وفاة خاشقجي.