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آلاف المهاجرين يتجهون شمالا باتجاه الحدود الأمريكية عبر المكسيك

جواتيمالا - د ب أ
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 10:26 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 10:26 م

يشق الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى طريقهم عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة اليوم الأحد، على الرغم من الجهود التي تبذلها المكسيك وجواتيمالا لإعادتهم إلى أدراجهم.

وتجمعت قافلة من المهاجرين الفارين من العنف والفقر خلال الأسبوع الماضي على الحدود بين جواتيمالا والمكسيك، في حين تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ووفقا لتقديرات غير رسمية، عبر حوالي 4 آلاف مهاجر الحدود إلى جنوب المكسيك اليوم الأحد، وهم يشقون طريقهم شمالا برفقة رجال الشرطة..

ولم يتضح ما إذا كان المهاجرون قد عبروا الحدود مع جواتيمالا في الأيام القليلة الماضية، أو ما إذا كان بعضهم موجودين في المكسيك منذ فترة أطول.


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