وزير القوى العاملة: نسعى لإسعاد أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة

علق الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على تسليمه أمس 60 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، قائلًا إن الوزارة تسعى لإسعاد أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإضفاء الفرحة على الأسر المصرية.



وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريح لبرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أن اهتمام الحكومة بشكل عام والوزارة على وجه الخصوص بهذه الفئة يأتي بالتزامن من إعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهاته بتحسس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.



وأوضح أن هناك قاعدة بيانات تضم كل الذين يتسلمون عقود عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمتابعتهم بشكل دوري، والعمل على زيادة مهاراتهم، متابعًا أن بعضهم لديهم قدرة على الإنتاج بشكل يفوق الأصحاء، وهو ما يستحق كل تقدير.



وسلَّم الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس السبت، 60 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة مقدمة من 4 شركات بالقطاع الخاص بالقاهرة، مدعمة باستمارات التأمينات، وفرتها منطقة قوى عاملة النزهة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.



