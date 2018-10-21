كندا: التفسيرات السعودية لمقتل خاشقجي تفتقر إلى الاتساق والمصداقية

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إن التفسيرات السعودية لكيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليته في إسطنبول "تفتقر إلى الاتساق والمصداقية".



وقالت فريلاند، في بيان مساء السبت "نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق شامل بالتعاون الكامل مع السلطات التركية، وإلى معلومات وافية ودقيقة للملابسات المحيطة بوفاة السيد خاشقجي".



وأضافت: "يجب محاسبة المسؤولين عن القتل ويجب أن يواجهوا العدالة".



كما أعربت عن تعازيها لخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وأحبائه، قائلة: "إن الألم الذي يعانون منه نتيجة لهذه المأساة تنفطر له القلوب".