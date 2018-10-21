ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب السعودية بإيضاحات بشأن وفاة «خاشقجي»

طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المملكة العربية السعودية بإيضاحات ذات مصداقية حول الملابسات الدقيقة لوفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وذكرت وزارات الخارجية في الدول الثلاث في بيان مشترك نُشِر اليوم الأحد بالإنجليزية:" لقد علمنا بالرد السعودي على النتائج الأولية للتحقيقات، لكن توضيح ما حدث بالضبط في الثاني من أكتوبر الجاري، ضروري بشكل ملح، ولابد للفرضيات التي جرى بناؤها في إطار التحقيق السعودي حتى الآن، أن يدعمها حقائق ذات مصداقية".

يشار إلى أنه حسب البيانات الرسمية السعودية، فإن خاشقجي كان قد توفي إثر مشاجرة وقعت داخل قنصلية بلاده بعد دخوله القنصلية في الثاني من الشهر الجاري لإستخراج أوراق شخصية.

كانت تقارير اعلامية تركية قد ذكرت أنه تم قتله داخل القنصلية وتقطيعه.