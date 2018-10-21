الأحد 21 أكتوبر 2018 1:58 ص القاهرة القاهرة 24.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

الفيفا يهنئ صلاح بالهدف الـ50 في إنجلترا

الشروق
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:01 ص | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:06 ص

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد تسجيله الهدف رقم 50 مع الفرق الإنجليزية بواقع 48 هدفا مع الريدز وهدفين مع تشيلسى.

وغرد الفيفا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هدف محمد صلاح اليوم كان رقم 50 مع الأندية الإنجليزية.. وصل لهذا الرصيد في مجموع 83 مباراة فقط لعبها في جميع البطولات".

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ9 من منافسات الدوري الإنجليزي.(طالع التقاصيل).

  

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك