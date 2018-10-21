الفيفا يهنئ صلاح بالهدف الـ50 في إنجلترا

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هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد تسجيله الهدف رقم 50 مع الفرق الإنجليزية بواقع 48 هدفا مع الريدز وهدفين مع تشيلسى.

وغرد الفيفا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هدف محمد صلاح اليوم كان رقم 50 مع الأندية الإنجليزية.. وصل لهذا الرصيد في مجموع 83 مباراة فقط لعبها في جميع البطولات".

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ9 من منافسات الدوري الإنجليزي.(طالع التقاصيل).