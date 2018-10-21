مقتل 11 مدنيا جراء انفجار شرقي أفغانستان

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صرح مسؤولون أفغان بأن 11 مدنيا لقوا حتفهم، بينهم سيدة وستة أطفال، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق بإقليم ننجرهار شرقي البلاد.