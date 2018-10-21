جوزتيبي يصدم بشكتاش بثنائية بالدوري التركي

وجه فريق جوزتيبي لطمة موجعة لضيفه بشكتاش، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري التركي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أنطاليا سبور على مضيفه ألانياسبور 1 / صفر، وأنقره جوجو على ضيفه ملطيه سبور بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل تشايكور ريزا سبور مع ضيفه قونيه سبور 1 / 1.

ارتفع رصيد جوزتيبي، الذي يستحق الحصول على لقب (الحصان الأسود) في البطولة، إلى 15 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بشكتاش، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.