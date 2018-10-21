الأحد 21 أكتوبر 2018 8:42 م القاهرة القاهرة 28.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

جوزتيبي يصدم بشكتاش بثنائية بالدوري التركي

د ب أ
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:16 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 8:16 م

وجه فريق جوزتيبي لطمة موجعة لضيفه بشكتاش، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري التركي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أنطاليا سبور على مضيفه ألانياسبور 1 / صفر، وأنقره جوجو على ضيفه ملطيه سبور بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل تشايكور ريزا سبور مع ضيفه قونيه سبور 1 / 1.

ارتفع رصيد جوزتيبي، الذي يستحق الحصول على لقب (الحصان الأسود) في البطولة، إلى 15 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بشكتاش، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك