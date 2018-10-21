قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية سواء الاستهلاك المنزلي أو الصناعة، وحريصة على رفع مستوى الخدمة وجودة التيار الكهربائي في كل أنحاء الجمهورية.



وأضاف متحدث «الكهرباء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، الوزارة وضعت خطة غير مسبوقة لتطوير شبكات النقل ورفع جودتها بتكلفة تصل إلى 54 مليار جنيه، وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة 27 مليار جنيه.



وأوضح أن كل الخدمات الموجهة للمواطنين هدفها دقة حساب الاستهلاكات، متابعًا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تعدد مصادر الطاقة والوقود والربط مع الدول المجاورة لتصدير الكهرباء إليها والتوسع في الطاقات المتجددة التي من شأنها التقليل من تكلفة أسعار الكهرباء.



وأوضح أن العالم أجمع ينظر للطاقة المتجددة على أنها المستقبل، ويقدر الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، الذي استضافته مصر بالتنسيق مع الوكالة للدولية للطاقة المتجددة، بقوله إنه شهد انطلاقة لبرنامج تدريبي لمساعدة المشروعات الخاصة بالطاقات المتجددة والمستثمرين في هذا المجال.



وشارك كل من وزارة الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، في تنظيم المؤتمر الأول للطاقة المتجددة الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.



