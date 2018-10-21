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هاني يونس يكشف سبب تغيير رئيس الوزراء خط سيره أثناء جولاته الميدانية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال جولة ميدانية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال جولة ميدانية
دينا النجار
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 1:36 ص | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 1:36 ص
كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، عن سبب تغيير الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خط سيره أثناء جولاته بالمحافظات.

وقال متحدث «الوزراء» في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إن تغيير خط السير أمر مهم للغاية، لأنه يكشف المشكلات في بعض الأماكن دون أن يكون هناك ترتيب مسبق مع المؤسسات في كل محافظة، موضحًا أن رئيس الوزراء حريص على سماع شكاوى المواطنين بنفسه.

وتابع: «المواطنين بيستغربوا من جولات رئيس الوزراء الميدانية، ومروره في الشوارع بجانبهم، وثقافة نزول المسؤولين للشوارع أمر جديد على المجتمع المصري وخاصة لأنها تسير بشكل غير معد ومرتب له كما كان يحدث في الماضي».

كما أكد على أهمية الزيارات المفاجئة للمسؤولين؛ لمعرفة مشاكل المواطنين على أرض الواقع ودراستها والعمل على حلها بشكل سريع.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بعدة جولات مفاجئة لعدد من المحافظات منها الدقهلية وقنا وأسيوط، الأسبوع الماضي؛ لتفقد سير الأعمال الإنشائية للمشروعات القومية في هذه المحافظات، والاستماع لشكاوى المواطنين.

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