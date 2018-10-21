خبيرة آثار: مزاد بريطاني يبيع 5 وثائق أثرية مصرية مسروقة

قالت الدكتورة مونيكا حنا، خبيرة الآثار، إن دار «sotheby's» للمزادات ستبيع مخطوطات أثرية إسلامية، مسروقة من مصر، بعد أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن 5 مخطوطات تاريخية تحمل ختم دار الكتب المصرية، معروضة للبيع يوم 24 أكتوبر الجاري، موضحة أن هذا المزاد يعرض دائمًا آثارًا كثيرة مسروقة.

وأوضحت أن هناك وثيقة يتضح عليها محاولة الدار إزالة الختم عنها، إلا أنها لم تفعل بعدما اكتشفت أن ذلك سيتلفها، مطالبة الكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بالتحرك وإرسال خطابات تثبت ملكية مصر لهذه الوثائق وخروجها بطريقة غير شرعية من البلاد.

وذكرت أن القانون المصري يجرم بيع الآثار ما يعني سرقة ما يخرج من البلاد، مشيرة إلى تزوير دار المزادات لوثائق تدعي خروج هذه الوثائق من مصر قبل عام 1972، أي قبل صدور قانون تجريم تجارة الآثار، بهدف إثبات أنها خرجت بشكل شرعي وتستطيع بيعها.