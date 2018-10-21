قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خسائر كبيرة في 48 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة بلغت خسائرها السنوية 7.5 مليار جنيه.

وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هناك 26 شركة هم الأكثر خسارة من بين 48 شركة تابعة للوزارة، تم وضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الشركات القابضة بإعداد تقارير لحل مشكلات هذه الشركات.

وأشار إلى الاجتماعات المكثفة مع الشركات الأكثر خسارة لبحث دفع عجلة الإنتاج ووقف أسباب الخسائر، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للاستماع لشكاوى المواطنين وبحث تطويرها، متابعًا: «بعض الشركات تعاني من ضعف التسويق بالرغم من امكانيتها الجيدة»

وأوضح أن هناك 22 شركة قابضة تخضع لقانون الأعمال يضم 121 شركة ، بخلاف 8 شركات قابضة تخضع لقطاع الأعمال العام، متابعًا أن هناك 14 شركة قابضة تضم 160 شركة موزعة على الوزارات المختلفة.