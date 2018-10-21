سامية بديع: أحد أبناء مركز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة الموهبين بالجامعة الالمانية يوثق مشاركتهم بحفل الخريجين بالصور الفوتغرافية

قالت سامية بديع رئيس مركز وحدة دعم المجتمع بمركز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة الإلمانية بالقاهرة، إن أفراد أسرة المركز من الشباب والشبات الملتحقون به شاركوا أسرة الجامعة فى فاعليات أعمال حفل التخرج للعام الأكاديمى 2017 – 2018 بعرض منتجاتهم من الأشغال اليدوية بجانب توفيروجبات غذائية سريعة

وأضافت أن بداية ممارستهم لعملهم التسويقى لمنتجاتهم أقتصرت على مجتمع الجامعة، ثم قررت الإدارة وبعد أن تتبعت مهارتهم الإجتماعية ورأت أن لديهم الإستطاعة على تحقيق طموحاتهم وإبراز مواهبهم الإنتاجية أفتتاح منافذ بيع لمنتجاتهم عن طريق المشاركة في مختلف المناسبات والإحتفالات التي تنظمها الجامعة أو من قبل هيئات مدنية توجه لهم الدعوة للمشاركة فى الاسواق المقامة من قبلهم وهو ما ساعدهم على الإندماج والتواصل المباشر مع المجتمع المحيط بهم بتنوع فئاته.

واردفت بديع: «علمناهم بالتدريب مهنية وإحترافية طريقة إستقبال المتلقى للخدمة، وعلينا جميعا أن نولي أهتمام بهذه الطاقة الشبابية الموجودة بالمجتمع وإلا نغفل قدراتهم خاصة أن الدولة حالياً تولى أهتمام بهم لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وهو ما أنعكس من خلال إعلان عام 2018 عاماً لذوى الإحتياجات الخاصة".

وتابعت: "اننا نسعى إلى توفير تدريب متخصص للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة يقابل متطلبات سوق العمل، كما نعمل على التنسيق بين المؤسسات وهيئات المجتمع المدنى لخلق فرص عمل لهم بعد تعليمهم وتدريبهم على أعمال المشغولات اليدوية، لتسويقها من أجل تحقيق مورد إقتصادى ثابت لهم حتى وإن كان قليلًا فالتنمية الذاتية، والاعتماد على النفس وإنتاج منتجات بسواعدهم، تجعل من الاعاقة انطلاقة فهناك حواس عديدة لدى الإنسان تعمل ولكن ينقصها المجهود الذاتى لكى تظهر ، وكعادة مسؤلي المركز في إكتشاف المواهب التي يتم تهيئتها وصقلها وتقديمها كنموذج إيجابي ناشط في المجتمع أجدنى فى هذه المناسبة ان القي الضوء على أحد شباب المركز الموهبين وهو الشاب يحي سامي الذي وثق مشاركة أبناء المركز بالصور الفوتغرافية في حفل خريجي الجامعة للعام الأكاديمي 2017 - 2018 وهي الصور المرسلة مع الخبر، حيث أنه هوى فن التصوير الفوتوغرافى وبرع فى توثيق كافة مشاركات المركز فى أي مناسبة تعقد ، واستقى اصول التصوير من السفير يحيى مصطفى سامي "جده" الذي اتخذه نموذجاً له ، وكان يهوي فن التصوير الفوتغرافي بجانب عمله سفيرا معتمدا بوزارة الخارجية المصرية.