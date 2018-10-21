ضبط عامل بتهمة النصب على 8 شباب بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل؛ متهم بالنصب على 8 شباب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفهم وظائف حكومية.

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من 8 شباب مُقيمين جميعًا بقرية "السعادات" التابعة لدائرة مركز بلبيس، يتهمون فيه المدعو "محمد.ز.م.ع" عامل، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 80 ألف جنيه، وذلك بدعوى توظيفهم بالقطاع العام.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48962 جُنح بلبيس لسنة 2018، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.