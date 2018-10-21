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 بالصور .. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج

الشروق
نشر فى : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 6:18 م | آخر تحديث : الأحد 21 أكتوبر 2018 - 6:18 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بمقر النادي اليوم الأحد ، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر، والتي من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وبدء المران بجلسة سريعة بين المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن بعض الأمور الفنية تمهيداً لتنفيذها خلال التدريبات اليوم، من أجل تطبيقها في المباريات الفترة القادمة.

وطالب جروس اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد والتركيز الشديد استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم بكأس مصر.

 


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