سلطنة عمان ترحب بالإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

رحبت سلطنة عمان، اليوم الأحد، بإجراءات المملكة العربية السعودية في القضية الخاصة بالصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والتي تؤكد إفساح المجال لمسار العدالة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة تابعت البيان الذي أصدرته السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي، معربة عن ترحيبها بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن، والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويلات.