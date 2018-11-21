«أفريكوم»: مصرع 7 من حركة الشباب المتمردة في قصف جوي وسط الصومال

لقي سبعة متشددين من حركة "الشباب" المتمردة مصرعم جراء قصف جوي شنه الجيش الأمريكي على منطقة مدج، وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" - في بيان أوردته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن القصف تم تنفيذه أمس، مرجحة عدم سقوط أو إصابة أي مدني، موضحة أن هذه الضربات الجوية تهدف إلى التقليص من قدرة الحركة الصومالية على التخطيط لشن هجمات، وتعطيل شبكات قيادتها، والحد من حرية حركتها في القرن الإفريقي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الضربة جاءت بعد يوم من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربتين أسفرتا عن مصرع 37 متشددًا تابعًا للحركة المتمردة، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي نفذ 33 ضربة جوية خلال العام الجاري، مستهدفا حركة "الشباب"، التي وصفتها الشبكة بـ"أكثر الجماعات تطرفًا في إفريقيا"، والتي غالبًا ما تستهدف العاصمة الصومالية مقديشيو، إلى جانب مدن أخرى من خلال تنفيذ عميات تفجير مميتة.