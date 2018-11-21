مسئول عسكري كويتي: تدريب «شاهين 1» يستهدف نقل الخبرات البريطانية في مكافحة الإرهاب

أكد المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني الكويتي اللواء الركن فالح شجاع، أهمية تدريب "شاهين 1"، الذي تنفذه كتيبة العمليات الخاصة الكويتية "67"، بالتعاون مع الوحدة الدولية لمكافحة الإرهاب في الجيش البريطاني.

وقال شجاع – خلال تفقده لعدد من مواقع التدريب؛ للوقوف على أداء القوات المشاركة ميدانيا – إن التدريب يستهدف نقل الخبرات البريطانية فى مجال مكافحة الارهاب، إلى أعضاء الحرس الوطنى الكويتى؛ لصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم العسكري والأمني بحماية المنشآت الحيوية في الكويت.

وأشاد بالتعاون مع الجيش البريطاني، وما يمثله من أهمية بالغة لتبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات العسكرية والأمنية.