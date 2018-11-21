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يشارك وزير العدل الجزائري الطيب لوح، غدا الخميس في أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب بالسودان.

وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية أن المجلس سيناقش، في اجتماعه، عدة موضوعات مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ومكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى جرائم الفساد.

كما ستتم مناقشة محاور تتعلق بتعزيز التعاون العربي وتوحيد التشريعات العربية بتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث الوطني.

وسيدرس المجلس أيضا نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في اجتماعه الثالث.