الإفراج عن مهربة مخدرات أسترالية بعد قضائها 13 عاما في السجن بإندونيسيا

قال مسئول في إندونيسيا إنه تم الإفراج، اليوم الأربعاء، عن امرأة أسترالية من سجن في جزيرة بالي، قضت فيه أكثر من 13 عاما بعد إدانتها بتهريب المخدرات.

وقال ماريوتو سومادي، كبيرة القضاة في بالي، إنه من المتوقع ترحيل ريناي لورانس، وهي واحدة من 9 أستراليين ضبطوا أثناء محاولتهم تهريب 8.3 كيلوجرام من الهروين من بالي إلى أستراليا عام 2005، إلى بلدها في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد إطلاق سراحها من السجن.

وقال :"سنأخذها قريبا إلى المطار"، مضيفا أنه سيتم منع لورانس من دخول إندونيسيا لمدة 6 أشهر، حيث كان حكم بالسجن 20 سنة قد صدر بحقها ، ولكنها تلقت عددا من قرارات التخفيف نظرا لحسن السلوك.

وتم إعدام زعيمي عصابة "بالي 9"، ميوران سوكوماران وأندرو تشان، في عام 2015 بعد أن ظلا في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 10 سنوات .

ويقضى 5 آخرون من أفراد العصابة أحكاما بالسجن مدى الحياة، وتوفي العضو الآخر تان دوك ثانه، بسرطان المعدة في مايو الماضي.