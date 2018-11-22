ترامب يعفو عن الديك «بيز» بعد تصويت حر فى عيد الشكر

على عكس ما يقرب من 50 مليون ديك رومى سيحلون على مائدة الأمريكيين فى عيد الشكر هذا العام، فإن هناك اثنين من الديوك محظوظين لن يتقابلا مع الجزار طيلة حياتهما، بعدما حصلا على عفو من الرئيس دونالد ترامب.

وبعدما تسلم الديك «بيز» العفو الرئاسى، سيعيش هو وزميله كاروتس ما تبقى من حياتهما التى قد تصل إلى 10 أعوام فى معرض «جوبليز ريست» التابع لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا.

وسيقوم الطلاب والأطباء البيطريون فى قسم علم الحيوان والدواجن برعاية الديكين المحظوظين.

وسيلحق بيز وكاروتس بالديكين درمستك وويشبون، الذين عفا عنهما السنة الماضية، وأيضا تاتير وتوت اللذين تلقيا عفوا من الرئيس السابق باراك أوباما.

وفى كلمته بهذه المناسبة، أعلن الرئيس ترامب أن بيز سيتسلم العفو الرئاسى بناء على «تصويت حر» أجرى على موقع البيت الأبيض، مشيرا إلى أن كاروتس «رفض الإقرار بالهزيمة وطلب إعادة فرز الأصوات».

وأضاف ترامب: «تم تحديد الفائز فى هذا التصويت عبر انتخابات نزيهة ومفتوحة على الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض. لسوء الحظ رفض كاروتس التنازل وطلب إعادة الفرز، ونحن نقاتل مع كاروتس».

وتشير مزحة ترامب على ما يبدو إلى انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات حكام الولايات المتحدة المثيرة للجدل فى فلوريدا، حيث رفض المرشحان الديمقراطيان بيل نيلسون وأندرو غيلوم التسليم بالهزيمة، لكنهما أقرا بها بعد إعادة فرز الأصوات.