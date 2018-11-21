محكمة ألمانية تلغي حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي عقب ترحيله

قضت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية، اليوم الأربعاء، بإلغاء حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي، وذلك بعد أن تم ترحيله بالفعل.

ووافقت المحكمة من خلال هذا الحكم على الطلب المقدم في هذا الشأن من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين، وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة غير قابل للطعن.

وكانت السلطات الألمانية، قامت بترحيل العيدودي المصنف على أنه "إسلامي خطير" إلى وطنه في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي، رغم صدور قرار من نفس المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بحظر الترحيل، الأمر الذي أدى إلى اعتبار عملية الترحيل مخالفة للقانون.