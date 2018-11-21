وزيرا الخارجية الإماراتي والفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس سير العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع فرنسا .. مشيرا إلى أن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، قال جان إيف لودريان إن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده ،مشيرا إلى أن البلدين يربطهما علاقات ثنائية متميزة و يحرصان دائما على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، شهد الشيخ عبد الله بن زايد وجان إيف لودريان التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي والمستشفى الأمريكي في باريس.

كما شهدا التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي ومستشفى ومؤسسة مستشفى باريس.