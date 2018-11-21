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الرئيس الأفغاني يلتقي مبعوث ألمانيا لأفغانستان وباكستان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 11:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 11:02 ص

التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، في القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية كابول، المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان وباكستان، ماركوس بوتزيل.
وذكرت الرئاسة الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" اليوم الأربعاء، أن المبعوث الألماني أكد مجددا دعم بلاده عملية السلام التي تقودها وتمتلكها أفغانستان، كما أكد دعم ألمانيا مختلف القطاعات في أفغانستان.
وأعرب الرئيس الأفغاني عن امتنانه لألمانيا لدعمها مختلف القطاعات في بلاده، مشيرا إلى أن الوقت قد حان كي تعمل دول الإقليم معًا من أجل تنمية واستقرار المنطقة.

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