وزير إسرائيلي يدعو لمقاطعة «اير بي ان بي» بسبب إعلانها وقف خدماتها في المستوطنات

دعا وزير إسرائيلي إلى مقاطعة "اير بي ان بي" لخدمة تأجير الشقق بعدما أعلنت الشركة أنها سوف توقف خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأسبوع الجاري.

وقال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد إردان، اليوم الأربعاء: "ندعو أنصار إسرائيل حول العالم إلى وقف التعامل مع (اير بي ان بي) وهناك ما يكفي من المنافسين، ولسنا بحاجة لهم".

وأعلنت "اير بي ان بي"، وهي شركة تمكن مستخدميها من تأجير منازلهم الخاصة، أمس الأول الاثنين إنها قررت إزالة قوائم الإيجار الخاصة بها في المستوطنات الإسرائيلية "الواقعة في قلب نزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقالت الشركة إن هذه الخطوة سوف تؤثر على نحو مئتي شقة في الضفة الغربية، مضيفة: "الكثيرون في المجتمع الدولي شددوا على أن الشركات يجب ألا تعمل (في الضفة الغربية) طالما أنها مقتنعة أنه يجب ألا يتم جني الأرباح من المناطق التي أخرجت أشخاصا".

وقال إردان إن قرار الشركة سوف يضر بالفلسطينيين ويدمر فرص التوظيف للجانبين، مضيفا: "نشجع على استخدام الشركات التي لا تتخذ قرارات تحت ضغط من منظمات المقاطعة المناهضة للسامية التي ترفض وجود الدولة اليهودية".

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مئتي مستوطنة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.

ويعتبر الكثير من المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وعائقا أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.