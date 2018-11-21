حزب إثيوبي يتهم حكومة آبي أحمد بتنفيذ حملة ذات دوافع عرقية

اتهم حزب جبهة تحرير شعب التيجراي الإثيوبي، أمس الثلاثاء، السلطات باعتقال أفراد من جماعته العرقية في حملة قال إنها ذات دوافع سياسية، وهو اتهام علني لم يسبق له مثيل يكشف الخلافات العميقة بين النخبة الحاكمة.

ويظهر الاتهام التوتر المتصاعد بين أعضاء جبهة تحرير شعب التيجراي، الحركة التي تهيمن على إثيوبيا منذ عقود، وبين رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد، الذي غير السياسات عبر سلسلة من الإصلاحات الجذرية، وفقا لوكالة رويترز.

واعتقلت السلطات 79 شخصا على الأقل، منهم مسئولون سياسيون وأمنيون ورجال أعمال ونساء، جميعهم من التيجراي منذ الأسبوع الماضي، بموجب ما قالت الحكومة إنها حملة على الفساد وسوء معاملة السجناء.

ورحبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان بالاعتقالات، لكن رئيس جبهة تحرير شعب التيجراي ديبرتسيو جبري مايكل، قال إن أوامر الاعتقال صدرت "بذريعة الفساد وحقوق الإنسان واستخدمت لمهاجمة التيجراي"، فيما لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على تصريحات ديبريتسيو.

وكان صعود آبي ليصبح أول زعيم لإثيوبيا من جماعة أورومو العرقية، التي تمثل الأغلبية، بمثابة تحول عن هيمنة ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي شكلته جبهة تحرير شعب التيجراي عام 1991.

وأبرم آبي، فور تنصيبه في أبريل، اتفاق سلام مع إريتريا عدو بلاده منذ فترة طويلة، وبدأ الدفع بإصلاحات قال إنها ستشمل الجيش وأجهزة الأمن وتقلص تدخلها في اقتصاد البلاد، وهي تحولات رحبت بها القوى الغربية بشكل عام.