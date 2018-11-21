اجتماع بين وزيري الاقتصاد الفرنسي والياباني لبحث مستقبل التحالف بين «رينو» و«نيسان»

ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنه سيجتمع مع نظيره الياباني، هيروشيجي سيكو في باريس بعد ظهر غد الخميس؛ لإجراء محادثات حول مستقبل التحالف بين شركتي «رينو» و«نيسان».

وأضاف «لومير» -في مؤتمر صحفي مقتضب في باريس مع القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة الفرنسية بعد اعتقال رئيس الشركة كارلوس غصن أمس الأول الاثنين في اليابان- أن الوزيرين يريدان مواصلة التحالف وتعزيزه.

وأكد لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين المستقلين لشركة «رينو»، والذي يرأس مجلس الادارة في غياب غصن، مجددا أنهما لم يجدا حتى الآن دليلا سيسمح لهما باستخلاص أي نتائج بشأن اتهامات موجهة ضد غصن في اليابان.

وذكر الرجلان أن شركة نيسان يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل في حوزتها ضد غصن.