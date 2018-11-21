روسيا: عودة 802 لاجىء إلى سوريا خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 802 لاجىء عادوا إلى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه من ضمن هؤلاء اللاجئون 175 شخصا من لبنان "بينهم 52 امرأة و89 طفلا" عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و627 شخصا من الأردن "بينهم 188 امرأة و320 طفلا" عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن 243 نازحا عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، موضحا أنه خلال هذه الفترة نفذ المركز عمليتين إنسانيتين في محافظتي حلب واللاذقية، حيث تم توزيع مواد غذائية بوزن إجمالي يزيد على طنين اثنين.

وأشار إلى أن صندوق أحمد قاديروف نفذ هو الآخر عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع طن واحد من الخبز على سكان محافظة حلب، وتواصل الوحدات التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري تنفيذ عمليات إزالة الألغام، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إزالة الألغام في أربع محافظات.