قبيلة هندية منعزلة في جزيرة نائية تقتل سائحا أمريكيا

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إن أفرادا عدائيين من قبيلة هندية منعزلة قتلت سائحا أمريكا في جزر أندمان ونيكوبار الهندية، والجهود جارية لانتشال جثمانه.

وكان صيادون هم آخر من رأوا السائح /27 عاما/، بعدما قاموا بتوصيله لمنطقة بالقرب من جزيرة نورث سينتينيل في 16 نوفمبر الجاري.

ويسكن الجزيرة المنعزلة بالكامل قبيلة سينتينيليس، التي يُعتقد أنها آخر قبيلة ما قبل العصر الحجري الحديث على وجه الأرض.

يشار إلى أنه لم يصل أي شخص جزيرة نورث سينتينيل، التي تعد جزءا من أرخبيل أندمان ونيكوبار، منذ أواخر التسعينيات، حيث أن أفراد قبيلة سينتينيليس معرضون للإصابة بالعدوى من الغرباء، كما أنه من المعروف أنهم يهاجمون أي شخص يقترب منهم.

وأعلنت الحكومة الهندية الجزيرة والمياه المحيطة بها، والتي تمتد لثلاثة أميال بحيرة (6ر5 كيلومترات)، منطقة محظورة.