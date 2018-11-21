«الشيوخ» الأمريكي يطالب «ترامب» بتحقيق حقوقي ثان في قضية خاشقجي

طالب زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأن تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي.



ودعا السيناتور الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينديز ، العضوان البارزان في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، البيت الأبيض إلى التوصل إلى "موقف" بشأن "ما إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولاً عن مقتل السيد خاشقجي".



وسيتعين على ترامب بموجب قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية عن حقوق الإنسان أن يقرر ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن القتل خارج نطاق القانون.