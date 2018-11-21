الأمن الكاميروني تحرر تلاميذ ومعلمهم من الاختطاف

ذكر مسؤول محلي في الكاميرون، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن حررت مجموعة من التلاميذ ومعلمهم كانوا قد اختطفوا من جانب أشخاص يعتقد أنهم انفصاليون.

وبعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، جرى تحرير التلاميذ التسعة ومعلمهم الذين كان قد تم اختطافهم من مدرسة لورديس بايلينجوال، في بلدة كومبا بجنوب غرب البلاد في دائرة ميمي أمس الثلاثاء، حسبما ذكر رئيس دائرة ميمي، شامبرلين نتو ندونج، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ).

وقال نتو ندونج: "دخلت قوات الأمن في وقت متأخر من المساء في مواجهة مع المسلحين".

وأضاف، أن ستة من الخاطفين قتلوا في تبادل لإطلاق النار، بينما جرى العثور على الأشخاص المختطفين سالمين.