الرئيس التونسي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في التنمية

دعا الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى إلى التركيز من خلال برامج التعاون والتمويل المقبلة مع البنك الآسيوي للاستثمار في التنمية على مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة، ما يسهم في دعم جهود اﻻنتقال اﻻقتصادي الذي بدأت تونس في تنفيذه لتحقيق التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء السبسي مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في التنمية جين ليكن، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج لبحث سبل ومجاﻻت التعاون بين الجانبين.

بدوره، أكد رئيس البنك الآسيوي الأهمية التي يوليها البنك لدعم التعاون مع تونس لما تتميز به من موقع استراتيجي وما يتوفر بها من إمكانيات تجعلها منصة إقليمية واعدة.

وأوضح أن انضمام تونس للبنك قريبا سيمكنها اﻻستفادة من تمويلاته لعدد من مشروعاتها التنموية خاصة في مجاﻻت البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والبيئة والموارد المائية.