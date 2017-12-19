الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن مجددا بإدانة انتهاكات «الحوثي» بالحديدة

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.

ووجه مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، رسالة بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في الحديدة.

وطالب في رسالته، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين .

وتأتي هذه الرسالة في وقت تتوجه الأنظار إلى مواصلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، جهوده في صنعاء مع الحوثيين لدفع عجلة المشاورات المرتقبة في ستوكهولم أواخر الشهر الحالي.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء، موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المقرر عقدها في السويد.

وأكدت أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط ، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفا حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أوعدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.