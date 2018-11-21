الجيش الياباني يعتزم تأسيس وحدة قوات فضاء

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ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تأسيس وحدة قوات مختصة في الفضاء.

وأوضحت الإذاعة أنه من المقرر مراجعة إرشادات برنامج الدفاع القومي الشهر القادم لأول مرة منذ خمسة أعوام، حيث صنفت الحكومة اليابانية الفضاء والفضاء الإلكتروني كمجالين لهما الأولوية لتعزيز الدفاع.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تشمل مهمة الوحدة مشاركة البيانات التي تم جمعها من أنظمة الرادار الأرضية والمركبة على الطائرات والمعلومات المقدمة من قبل الولايات المتحدة.

وتخطط الوزارة لتأسيس وحدة الفضاء في العام المالي 2022 بقاعدة فوتشو في العاصمة طوكيو.