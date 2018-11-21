أنقرة تطالب واشنطن بتسليم 84 شخصا على صلة بـ«جولن»

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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه قدم لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، لائحة تضم أسماء 84 شخصا على صلة بالداعية فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، دون الكشف عن رد الجانب الأمريكي على ذلك الطلب.

وفي وقت سابق التقى تشاووش أوغلو نظيره الأمريكي في واشنطن، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، واستغرق اللقاء نحو 45 دقيقة، حسب المصدر نفسه.

وتتهم تركيا جولن بالمسؤولة عن محاولة "انقلاب عسكري" في تركيا منتصف عام 2016.