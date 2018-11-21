سجلت 58 ألف غرامة للسرعة في قرية أكواتيكو الإيطالية الصغيرة في 10 أيام فقط، وقال عمدة القرية إن السائقين الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية عبر شوارع أكواتيكو، مما جعلوا السكان خائفين للغاية من مجرد عبور الطرق.

الطريف في الأمر أن القرية، الواقعة على مقربة من الحدود الفرنسية، يقطنها 120 نسمة فقط، ولطالما ابتليت بالسائقين المتهورين، بل أنه عندما وضع عمدة البلدة كاميرات لمراقبة السرعة، اكتشف أن حجم المشكلة أسوأ مما كان متخيلا.

وأقدم العمدة أليساندرو أليساندري على هذه الخطوة، وفقا لما نقله موقع (لوكال) الإخباري، بعدما انهالت عليه الشكاوى بشأن السرعة التي تجعل سكان القرية، ولا سيما كبار السن يخشون السير حول القرية.