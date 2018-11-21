نواب بالبرلمان الروسي: التدخلات هي سبب خسارة مرشحنا لانتخابات رئاسة الإنتربول

أكد نواب بارزون بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، أن التدخلات هي سبب خسارة المرشح الروسي في الانتخابات على منصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول».

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما «مجلس النواب» الروسي ليونيد سلوتسكي، القول: «خصوم روسيا لا يخجلون من إطلاق طلبات صريحة. ومارسوا نفوذهم على آليات التصويت».

واتهم فلاديمير جباروف العضو البارز بمجلس الاتحاد الروسي، الولايات المتحدة مباشرة بالتدخل في الانتخابات، وقال: «الأمريكيون دائما يفعلون ذلك، في أي مكان، على أي مستوى، في أي دولة، وفي أي منظمة دولية».

ورحبت أوكرانيا، التي تدهورت علاقاتها مع روسيا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية التمرد المدعوم من روسيا في منطقتين بشرق البلاد، بخسارة المرشح الروسي. وكتب وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف على «تويتر»: «انتصرنا في المعركة. شكرا لكم جميعا! المجد لأوكرانيا».