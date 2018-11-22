مبعوث أممي يحذر من التأثير السلبي للعقوبات على الكوريين الشماليين

أعرب مبعوث أممي إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن قلقه بشأن التأثير السلبي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وحث المبعوث السويدي للأمم المتحدة أولوف سكوج، الدول على التبرع بالمساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، قائلا إنه قلق بشأن "التأثير السلبي غير المباشر" للعقوبات على الكوريين الشماليين.

ويحتاج أكثر من 10 ملايين شخص - أو 40 بالمئة من سكان كوريا الشمالية - إلى مساعدات إنسانية.

ويعاني طفل من كل خمسة أطفال في البلاد من توقف النمو بسبب سوء التغذية المزمن، وفقاً للأمم المتحدة.

ويسمح برنامج الأمم المتحدة للعقوبات على بيونج يانج بإعفاءات لإيصال المساعدات إلى شعب كوريا الشمالية، لكن العملية "لا تزال مرهقة بعض الشيء"، وتشعر الوكالات الإنسانية بالقلق إزاء التأخيرات في لجنة العقوبات في منح الإعفاءات، حسبما قال سكوج للصحفيين في نيويورك.